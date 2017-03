Nokia 6 prawie tak samo wytrzymała jak legendarna 3310

Nokia 6 była projektowana jako prosty, dobrze zrobiony telefon za niewygórowaną cenę. Ta cena sugeruje jednak, że telefon ten może być wykonany po kosztach i nie być zbyt trwały. Zwłaszcza, że Nokia aktualnie w przypadku telefonów to tylko licencjonowana marka, a projektowaniem i produkcją telefonów zajmuje się ktoś inny. Na szczęście wygląda na to, że firma HMD odpowiedzialna za telefony Nokia ma duży szacunek do tej marki. Jeden z YouTuberów postanowił sprawdzić wytrzymałość telefonu Nokia 6. Urządzenie przeszło prawie wszystkie próby wzorowo. Całość możecie obejrzeć poniżej.