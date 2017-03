Nowa aktualizacja ostatecznie zabije Samsungi Galaxy Note 7

Jeśli należysz do tych 4 procent najbardziej upartych właścicieli Samsungów Galaxy Note 7, którzy nie chcą rozstać się ze swoim smartfonem, to niebawem będziesz mieć poważny problem. Jak donoszą koreańskie media, Samsung planuje wypuszczenie na rynek jeszcze jednej aktualizacji oprogramowania dla swojego nieszczęsnego telefonu, która ostatecznie zablokuje jego działanie. W jaki sposób? Jeśli dalej bawilibyśmy się w gierki słowne, to "zabicie" Galaxy Note 7 będzie dość okrutne i polegać będzie na zamorzeniu go głodem. Nowa aktualizacja, która pojawi się prawdopodobnie już pod koniec marca, ma bowiem zablokować możliwość ładowania akumulatora, a zatem po wyczerpaniu się energii Note 7 zamieni się co najwyżej w efektownie wyglądający przycisk do papieru. Choć nie do końca – zapewne dalej będzie można używać urządzenia, o ile pozostanie na stałe podłączone do ładowarki. Smutny koniec niegdysiejszego króla mobilności...