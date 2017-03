Nowe smartfony Nokii nie będa już tak "fotograficzne"

Nowe smartfony sprzedawane pod marką Nokia prezentują się naprawdę świetnie , choć ich wytwarzaniem zajęła się teraz zewnętrzna firma HMD Global. Można się zatem spodziewać, że po Nokii 3, Nokii 5 i Nokii 6 przyjdzie pora na wiele innych ciekawych modeli, ale... wiemy też coś innego: nie będą to już smartfony produkowane we współpracy z firmą Carl Zeiss. Nie będzie zatem na pewno obiektywów podpisanych jako Carl Zeiss (co według oficjalnych przekazów marketingowych oznaczało, że inżynierowie Zeissa brali udział w ich projektowaniu i kontrolowali proces produkcyjny), a w związku z tym zapewne nie będzie także nowych smartfonów wykorzystujących pakiet technologii o nazwie PureView, bo... należy ona nadal do Microsoftu. O ile zatem Huawei mocno podkreśla obecnie współpracę z firmą Leica, o tyle Carl Zeiss na rynku mobilnym jest teraz znowu "do wzięcia". Ciekawe, czy jakiś inny producent smartfonów zdecyduje się zatem podkreślać ich niezwykłe możliwości fotograficzne i filmowe, wykorzystując logo tej znanej niemieckiej marki? Oczywiście nie znaczy to, że HMD Global nie będzie się starać, by jego kolejne smartfony marki Nokia nie oferowały jeszcze lepszych właściwości fotograficznych. Tak jak postępują wszyscy inni producenci smartfonów...