Oba modele Galaxy S8 będą sprzedawane ze słuchwkami AKG!

Co prawda koreański producent nie zechciał podać konkretnego modelu słuchawek, jednak tajemnicą Poliszynela jest to, że AKG robi bardzo dobre modele, w których o jakość dźwięku możemy być chyba spokojni. Wiemy jedynie, że ten konkretny model dousznych słuchawek AKG kosztuje ok. 99 dol. Samsung widocznie wziął sobie do serca wszystkie uwagi na temat jakości odtwarzanego audio w swoich poprzednich flagowcach. Dlatego też, oprócz wysokiej jakości słuchawek dousznych, które znajdziemy w zestawie, S8 i S8+ potrafią transmitować dźwięk jednocześnie do dwóch urządzeń audio, o ile oba podłączone są przez Bluetooth.