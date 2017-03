Pierwszy telefon z Google Tango już w Polsce

Lenovo Phab2 Pro za pomocą zestawu czujników, oprogramowania Google oraz rozbudowanym funkcjom multimedialnym zaciera granicę między obrazem rzeczywistym, a wirtualnym. Procesor Qualcomm Snapdragon 652 wspomagany przez 4 GB RAM gwarantuje dużą moc obliczeniową. Obraz QHD jest wyświetlany na ekranie o przekątnej 6,4 cala, a dźwięk zapewniają technologie Dolby Atmos i Dolby Audio Capture 5.1. Lenovo PHAB2 Pro z funkcją szybkiego ładowania i systemem zarządzania energią zapewnia cały dzień działania urządzenia. Czujniki oraz kamery pozwalają na inteligentne postrzeganie miejsca – mierzą odległości, lokalizują przeszkody i nawigują, odnosząc się do informacji o dokładnym położeniu, ruchu phabletu, a także geometrii otoczenia. Tango widzi świat oczami człowieka, rozumie go i pozwala wchodzić w interakcje. Lenovo Phab2 Pro umożliwia nawigację wewnątrz budynków, dzięki czemu może zaprowadzić użytkownika do sali konferencyjnej lub regału z ciastkami w supermarkecie. Wyznaczy też trasę do interesującego eksponatu w muzeum i wyświetli więcej informacji na jego temat. Rozbudowane funkcje mierzenia przestrzeni zwizualizują na ekranie wygląd kuchni po remoncie lub pomogą sprawdzić czy upatrzona kanapa zmieści się w salonie między ścianą, a telewizorem. Lenovo PHAB2 Pro widzi więcej dzięki kamerze 16 Mpx i szerokokątnemu aparatowi z soczewką „rybie oko”, który to naśladuje ludzki mechanizm widzenia. Czujniki głębokości i śledzenia ruchu precyzyjnie obliczają czas potrzebny do przemierzenia drogi między najbliższym obiektem a obiektywem, co w połączeniu z rosnącą liczbą aplikacji daje niezliczone możliwości wykorzystania Tango w codziennym życiu, pracy zawodowej oraz w rozrywce. Lenovo Phab2 Pro może stać się przydatnym narzędziem dla architektów, designerów, projektantów oraz fanów gier. Fablet Lenovo Phab2 Pro jest dostępny w kolorze szampańskiego złota i metalicznej szarości w sklepach stacjonarnych i internetowych w cenie ok. 2299 zł.