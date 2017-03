Podoba wam się Keyone? BlackBerry szykuje coś jeszcze

Prezentowany wyżej telefon znany jest w BlackBerry i TCL pod nazwą tymczasową BBC100-1. Wiadomo o nim bardzo niewiele, ale jego wygląd sugeruje, że będzie to tańsze urządzenie, dla bardziej oszczędnych klientów. Rzekoma specyfikacja BBC100-1 to: 5,5-calowy wyświetlacz 720p IPS

Procesor Qualcomm Snapdragon 425

4 GB pamięci RAM

32 GB pamięci masowej

Akumulator o pojemności 3000 mAH

Dual-SIM Telefon projektowany jest z myślą o biednych, rozwijających się krajach i ma być dostępny, między innymi, w Indonezji. Niewykluczone jednak, że będzie się dało go kupić również w Europie.