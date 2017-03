Samsung Galaxy S6 edge+ dostał aktualizację do Androida 7.0

Aktualizacja dostępna jest podobno od zeszłego tygodnia. Większość osób jednak musiało poczekać do tej chwili. Android 7.0 pojawia się w S6 edge+ razem z aktualizacją firmware'u do wersji G928FXXU3CQC2. Aktualizacja zawiera w sobie również androidową łatkę bezpieczeństwa od Google, wydaną w marcu. Jeśli aktualizacja jest jeszcze niedostępna dla waszego telefonu, jedyne co możecie zrobić to czekać na nią cierpliwie. W końcu się pojawi.