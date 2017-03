Samsung Galaxy S6 edge+ już z Androidem Nougat

Telefony Galaxy S6 edge+ sprzedawane w Turcji zgłaszają już dostępność aktualizacji do systemu Android Nougat. To oznacza, że lada dzień owa aktualizacja zostanie udostępniona również europejskim wersjom, w tym tej sprzedawanej w Polsce. To oznacza też, że nie warto samemu sprawdzać co chwila jej dostępności, bowiem może minąć jeszcze nieco czasu zanim ta zostanie upubliczniona. Na szczęście telefon ten sam potrafi sprawdzać jej dostępność i powiadomi nas, gdy w końcu będziemy mogli ją zastosować. Kolejne telefony Samsunga, jakie mają otrzymać aktualizację do Androida Nougat, to Galaxy A3 i Galaxy A8.