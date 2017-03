Samsung Galaxy S8 i S8+ na jednym zdjęciu. Znamy też ceny!

W kontekście tego zdjęcia, na którym występują równocześnie Samsung Galaxy S8 i Samsung Galaxy S8+ warto przypomnieć nasz wczorajszy wpis, w którym dziwiliśmy się, że nowy iPhone 8 będzie miał ekran o przekątnej AŻ 5,8 cala. Patrząc na to, co niebawem oficjalnie planuje zaprezentować Samsung, można się spytać: "aż" czy może "tylko"? Mniejszy (!), zwykły Samsung Galaxy S8 ma mieć bowiem ekran o przekątnej 5,8 cala. Jego nieco potężniejszy brat (na zdjęciu nie wydaje się dużo większy) wyposażony będzie natomiast w ekran o przekątnej aż 6,2 cala. Szaleństwo, ergonomiczny koszmar? Może nie do końca. Dzięki nowej, niemalże bezramkowej konstrukcji, oba smartfony nie będą zapewne dużo większe od Galaxy S7/S7+. Ale jednak gdzieś te 6,2 cala muszą się zmieścić... Drugi przeciek dotyczy prawdopodobnych cen nowych smartfonów Samsunga. Samsung Galaxy S8 ma według tej informacji kosztować 799 euro, zaś Samsung Galaxy S8+ wyceniony został na 899 euro. Oba modele mają być od początku dostępne w kolorze czarnym, srebrnym i... fioletowym.