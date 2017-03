Samsung Galaxy S8 i S8+ to pierwsze smartfony z Bluetooth 5.0

Samsung też za bardzo nie chwalił się tym faktem, czekając wyraźnie, aż napiszą o tym media. No to piszemy. Czym różni się BT 5.0 od swojej poprzedniej wersji oznaczonej numerem 4.2? Według specyfikacji, Bluetooth 5.0 ma być dwukrotnie szybszy i oferować czterokrotnie większy zasięg. To jak na razie tyle. Za rok, do Bluetooth 5.0 dojdzie jeszcze kilka nowości. Jedną z najbardziej wyczekiwanych jest wyższa jakość przesyłanego bezprzewodowo dźwięku, dzięki czemu w 2018 r. na pewno wielu z nas wymieni swoje bezprzewodowe słuchawki na jakiś nowszy model.