Samsung Galaxy S8 Plus dostrzeżony w benchmarku

Urządzenie o kodowej nazwie SM-G955U pojawiło się bazie benchmarka Geekbench. Z testu wynika, że będziemy mieć do czynienia z 8-rdzeniowym procesorem Qualcomm Snapdragon 835, który będzie wspierany przez 4GB RAM-u. Potwierdza to wcześniejsze plotki związane ze specyfikacją. Jedyne co może zadziwiać to obecność Androida 7.0, a nie nowszej wersji 7.1.1. Być może jednak system operacyjny zostanie zaktualizowany tuż po premierze smartfona.