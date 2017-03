Kiedy będziecie oglądać to wideo, nie mrugajcie i nie odwracajcie głowy – film jest tak krótki, że możecie przeoczyć jakiś ważny moment. W każdym razie film potwierdza to, co wiadomo było już z wcześniejszych przecieków: wygięty ekran i wygięte krawędzie tylnej ścianki tworzą jedyne w swoim rodzaju obłe boki smartfona, a na tylnej ściance widnieje pojedynczy moduł aparatu fotograficznego oraz czytnik linii papilarnych, nie umieszczony jednak w osi urządzenia.

Warto zatem poświęcić te kilka sekund i rzucić okiem na poniższy film: