Według najnowszych przecieków premiera Samsunga Galaxy S8 (i Galaxy S8+) odbędzie się 29 marca, a więc już pod koniec obecnego miesiąca. Wydarzenie będzie miało miejsce w Nowym Jorku. Zaledwie kilka dni później, bo 10 kwietnia, ma się rozpocząć przedsprzedaż nowego smartfona (przynajmniej na rynku południowokoreańskim), zaś oficjalne pojawienie się w sprzedaży planowane jest na 21 kwietnia.

Oczywiście nie są to jeszcze daty oficjalne i – zwłaszcza w przypadku sprzedaży – sporo jeszcze może się zmienić. Ale mogą to być już tylko zmiany kosmetyczne, bo to, że wkrótce zobaczymy najnowszy "okręt flagowy" z całej floty smartfonów firmy Samsung, jest już pewne.