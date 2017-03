Samsung w ostatniej chwili zmienia specyfikację Galaxy S8

Galaxy S8, tak jak większość telefonów na rynku, będzie posiadał czytnik linii papilarnych z tyłu obudowy. Tę decyzję podjęto jednak w ostatniej chwili. Pierwotnie bowiem ów czytnik miał być zintegrowany z wyświetlaczem telefonu. Niestety, Samsung zdecydował się polegać na podwykonawcy, by ten opracował odpowiednią technologię. Niestety, ów partner zawiódł. Ów partner to firma Synaptics, a więc firma ciesząca się bardzo wysoką reputacją dzięki swoim znakomitym gładzikom. Niestety, nowa technika optycznego czytnika okazała się bardziej złożona niż zakładano. Czytnik ten powstanie, ale nie na czas by Samsung zdążył wyprodukować i dostarczyć do sprzedaży odpowiednią liczbę telefonów. Miejmy tylko nadzieję, że zmiana w ostatniej chwili nie wpłynie na jakość samego telefonu. Wszyscy pamiętamy tragedię związaną z telefonami Galaxy Note 7…