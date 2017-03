Wyciekły zdjęcia i specyfikacja nowej Moto X

«» Do Sieci wyciekły zdjęcie prototypu tegorocznej wersji telefonu Moto X, który będzie katalogowo oznaczony jako XT1801. Telefon ma podwójny obiektyw oraz lampę błyskową do selfików. Co ciekawe, na zdjęciach nie widać złącz Moto Mods. Specyfikacja telefonu to procesor Snapdragon 635, 3 GB pamięci RAM i 32 GB pamięci masowej, czyli całkiem nieźle przy założeniu, że cena będzie atrakcyjna. Pozostaje więc czekać na jej ogłoszenie. Miejmy nadzieję, że będzie dużo taniej od Moto Z.