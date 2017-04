Funkcje głosowe asystenta Bixby w Galaxy S8 będą niedostępne w dniu premiery

Po wyjęciu z pudełka, Galaxy S8 nie zaoferuje wszystkich funkcjonalności asystenta Bixby, choć to właśnie nimi mocno przechwala się Samsung. Początkowo asystent miał wspierać jedynie komendy głosowe wypowiadane w języku angielskim, ale właśnie okazało się, że producent chce jeszcze dopieścić wspomniane rozwiązanie. Z tego powodu Bixby początkowo będzie obsługiwał jedynie funkcję Vision, skróty do najczęściej wykorzystywanych aplikacji i powiadomienia. Obsługa głosowa w języku koreańskim i angielskim ma zostać dodana w aktualizacji zaplanowanej na okres wiosenny. Co do pozostałych języków wiadomo jedynie, że w czwartym kwartale 2017 roku Samsung zamierza dodać wsparcie języka niemieckiego. A co z polskim? Wciąż nie wiadomo...