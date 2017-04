Galaxy S8 i S8+ nie są kompatybilne z Daydream VR

Podczas próby zainstalowania aplikacji Daydream na Samsungu Galaxy S8 i S8+ otrzymamy komunikat o braku kompatybilnej wersji. Tak przynajmniej wynika z informacji przekazanych przez redakcję VR Heads. Okazuje się jednak, że wystarczy zrootować urządzenie i wprowadzić jedną linijkę w kodzie dotyczącym zezwoleń, by problem został rozwiązany. Skoro usługa działa na smartfonach Samsunga to dlaczego producent nie udostępnił jej drogą oficjalną? Prawdopodobnie może to być związane ze ścisłą współpracą Samsunga z Oculusem. Być może umowa partnerska wyklucza korzystanie z alternatywnych rozwiązań VR. Niewykluczone też, że sprawa zostanie wyjaśniona po oficjalnej premierze urządzenia, która nastąpi pod koniec br. miesiąca.