Huawei P10 Lite już w polskich sklepach

Smartfon wyposażony został czytnik linii papilarnych drugiej generacji -zastosowana technologia odczyta odcisk w zakresie 360 stopni, dzięki czemu nie trzeba przykładać palca zawsze w ten sam sposób. Nie zabrakło tu również miejsca na drugą kartę SIM, 12-megapikselowego aparatu o jasności f/2.2 z hybrydowym autofocusem oraz 8-megapikselowego aparatu do selfie. Huawei P10 lite został wprowadzony do sprzedaży z najnowszą odsłoną systemu Android 7.0. Funkcjonalność została zoptymalizowana przez nakładkę EMUI 5.1, dzięki której do włączenia 90% funkcji telefonu wystarczą zaledwie trzy dotknięcia ekranu. Zaletą nowej odsłony nakładki EMUI jest również system pozwalający na błyskawiczne działanie P10 lite nawet po kilkunastu miesiącach od wyjęcia z pudełka. Jeśli chodzi o ekran otrzymamy tu 5,2-calowy wyświetlacz Full HD z zamknięty w obudowie pokrytej szkłem. Za pracę urządzenia odpowiadają: ośmiordzeniowy procesor Kirin 658, 3GB pamięci RAM, 32 GB pamięci wewnętrznej i bateria o pojemności 3000 mAh.