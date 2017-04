Niesamowite pogłoski o Nokii 9

Nokia 9 sama w sobie jest takim marzeniem wielu użytkowników smartfonów na zasadzie "Make Nokia Great Again!". Tym razem nie z Symbianem, nie z Windows Mobile, lecz z Androidem na pokładzie – miłośnicy marki marzą o tym, by nowy smartfon Nokii naprawdę namieszał na rynku i jak równy z równymi rywalizował z topowymi konstrukcjami innych producentów. Taka właśnie ma być Nokia 9, zaś jeśli lista przecieków (albo "marzeń"), które jej dotyczą, okaże się choćby w 80 procentach prawdziwa, to rzeczywiście na rynku pojawi się niezwykle ciekawy smartfon. Co zatem "wiemy" już o Nokii 9: układ Snapdragon 835

6 GB pamięci RAM

64 lub 128 GB pamięci na dane

5,5-calowy ekran OLED o rozdzielczości QHD

Android Nougat 7.1.2

kurzo- i wodoodporność (IP68)

akumulator 3800 mAh

zaawansowany układ odtwarzania dźwięku: OZO Audio

podwójny moduł fotograficzny wykorzystujący matryce 12 mln pikseli i obiektywy Carl-Zeiss Wygląda to wszystko aż za dobrze, żeby mogło być prawdziwe, nie sądzicie? Ale kto wie, kto wie... Zwłaszcza ostatnie dwie pozycje wydają się interesujące, choć Nokia najpierw zdementowała pogłoski na temat dalszej współpracy z firmą Carl Zeiss, a potem jednak poinformowała, że nadal jest to możliwe. Jeśli choćby te dwa ostatnie punkty okazały się prawdziwe, to już z tego względu nowa Nokia 9 zasługiwać będzie na szczególną uwagę. I może mocno "zamieszać" na rynku, tak jak marzą o tym sympatycy fińskiej marki.