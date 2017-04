Nowy flagowiec HTC wygląda... dziwnie

Według nieoficjalnych informacji HTC U ma posiadać 5,5-calowy ekran o rozdzielczości 1440 x 2560 pikseli, najnowszy procesor Snapdragon 835, 4GB RAM-u, 128 GB pamięci wewnętrznej oraz dwa aparaty o rozdzielczości 12 i 16 MP. Pierwszy render, który możecie podziwiać na obrazku powyżej jest jednak zastanawiający. Brakuje w nim bowiem jakiegokolwiek fizycznego przycisku. Gdzie podziały się klawisze głośności? Co z przyciskiem Power lub blokady ekranu? Czy to możliwe, by smartfon pozbawiony jakiegokolwiek fizycznego klawisza był funkcjonalny? Na te pytania niestety nie jesteśmy w stanie aktualnie odpowiedzieć. Jeśli grafika okaże się prawdziwa, z pewnością będziemy mieli do czynienia z dość intrygującym pod względem konstrukcji smartfonem.