Odnowione Samsungi Galaxy Note 7 są już na rynku

Niedużo upłynęło czasu od chwili, gdy Samsung (który wcześniej dementował tego typu pogłoski) oficjalnie parę tygodni temu potwierdził powrót modelu Galaxy Note 7 do sprzedaży. I oto pierwsze egzemplarze odnowionego smartfona (tzw. refubrished) zostały już zauważone na rynku. Sądząc po zdjęciach, pochodzą one z rynku wietnamskiego – nie wiemy jeszcze, kiedy odnowione Galaxy Note 7 trafią również do Europy i Polski. Nie możemy być nawet pewni tego, czy w ogóle trafią, bo na razie Samsung zadeklarował, że nie planuje sprzedaży odnowionych Note 7 w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Indiach. Na wyświetlaczu smartfona widnieje data 7 kwietnia 2017 roku, ale można także zauważyć dwie inne informacje. Po pierwsze, "nowy" Note 7 pracuje pod kontrolą systemu Android 7.0 i oznaczony jest numerem SM-N935. Po drugie, jest wyposażony a akumulator o pojemności 3200 mAh. Brak niestety informacji, jak wyceniona jest odnowiona wersja Samsunga Galaxy Note 7. Koreański producent będzie musiał niewątpliwie zachęcić użytkowników atrakcyjną ceną do tego, by zaufali mu po raz kolejny. Do trzech razy sztuka, zapewne. Bo boję się nawet myśleć, co się stanie, jeśli i tym razem pojawią się doniesienia o wybuchach...