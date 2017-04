Samsung Galaxy Note 8 będzie miał dwa rysiki S-Pen!

Dziś rano jeden z dobrze poinformowanych użytkowników Twittera, znany z wielu przecieków, które później okazały się prawdą, opublikował dosyć ciekawą informację. W przypadku modelu Galaxy Note 8 Samsung planuje specjalną, azjatycką odmianę smartfona, przeznaczoną głównie na rynek chiński, koreański i japoński. Będzie się ona prawdopodobnie wyróżniać większą ilością pamięci RAM (mowa o 8 GB) i zastosowaniem procesora z serii Exynos (a więc nie Snapdragon). Najciekawsze wydaje się jednak co innego – zastosowanie podwójnego rysika S-Pen. Jak twierdzi źródło naszej informacji, Samsung postanowił w dość przewrotny sposób wykorzystać wodoodporność zarówno samego Note 8 (certyfikat IP68), jak i dołączonego do niego rysika/rysików. Oprócz standardowych zastosowań będą one mogły zostać wykorzystane jako pałeczki, służące do tradycyjnie azjatyckiego sposobu przyjmowania posiłków. Pomysł uważamy za świetny i czekamy na wersję harcersko-europejską, z rozkładanym łyżkowidelcem!