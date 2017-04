Samsung Galaxy Note 8 na pierwszym zdjęciu

Wiele osób, które patrzą na nowego Samsunga Galaxy S8+, wyposażonego w ekran o przekątnej aż 6,2 cala, zadaje sobie proste pytanie – skoro S8+ jest taki wielki, to jak wyglądać będzie nowy Samsung Galaxy Note 8? Czy będzie wyposażony w jeszcze większy ekran? A może będzie to ekran o podobnej przekątnej, ale innych proporcjach? A może – i takich głosów było zaskakująco dużo – nowy Note 8 będzie niemal identyczny w porównaniu do modelu S8+, a jedyną różnicą będzie rysik S-Pen? A może nawet dwa rysiki (no dobra, to oczywiście informacja z 1 kwietnia...)? W każdym razie warto zdać sobie sprawę, że scenariusz z pozostawieniem tej samej wielkości i dodaniem rysika ma sporą wadę: zmniejsza się ilość miejsca w obudowie. W takim wypadku mogłoby się okazać, że doszedł rysik, ale taki Note 8 wyposażony byłby w akumulator o mniejszej pojemności. Tym bardziej, że Samsung nie będzie raczej upychał na siłę jak największego akumulatora, ale zostawi zapewne odrobinę luzu w obudowie. Dość gdybania. Jeśli jesteście ciekawi, jak wygląda Samsung Galaxy Note 8 (oczywiście o ile to zdjęcie jest prawdziwe) i czy jest podobny do S8+, to oto pierwsze zdjęcie tego smartfona, które wyciekło do sieci: Bezramkowa konstrukcja, wirtualne przyciski... wszystko wygląda znajomo, prawda?