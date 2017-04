Samsung pracuje już nad Galaxy S9?

Według nieoficjalnych źródeł The Bell Samsung rozpoczął już prace nad kolejnym modelem smartfona z serii Galaxy - dokładniej rzecz ujmując nad nowymi wyświetlaczami. Jeśli to prawda, to oznacza, że Samsung jest o sześć miesięcy "do przodu" w stosunku do cyklu produkcyjnego Galaxy S8. Źródło wspomina, że po fiasku związanym z Galaxy Note 7 producent zamierza przeznaczyć więcej czasu na testy bezpieczeństwa i kontroli jakości. A co z następcą wspomnianego Note'a 7? Według plotek ma on pojawić się jeszcze w tym roku, a jego główną cechą ma być ekran o największej przekątnej z całej serii (6,32") oraz skaner linii papilarnych umieszczony pod wyświetlaczem, o którym spekulowano już w przypadku Galaxy S8.