Wystartowała przedsprzedaż LG G6 w Polsce

W sklepach takich jak RTV Euro AGD, Saturn, Neonet, Komputronik, czy X-KOM powinniście już być w stanie zamówić LG G6. Jeśli będziecie mieli trochę szczęścia (oferta jest niestety limitowana), w cenie 3299 zł otrzymacie także: słuchawki bezprzewodowe Bluetooth LG Tone Infinim (HBS-910) o wartości 499 złotych (1100 egzemplarzy)

voucher na jednorazową wymianę uszkodzonego wyświetlacza (ważny do 20.04.2018) o wartości 599 złotych (600 voucherów) Łączna wartość dodatków to prawie 1/3 ceny samego smartfona, zatem osoby, które zastanawiały się do tej pory nad jego zakupem, będą miały dodatkową motywację. Szczegóły na temat promocji znaleźć można w regulaminie znajdującym się pod tym linkiem.