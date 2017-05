Essential Phone - smartfon twórcy Androida

Essential Phone zwraca na siebie uwagę nietuzinkowym wykonaniem. Bezramkowy design (bardzo zbliżony do Xiaomi Mi MIX), tytanowe krawędzie, ceramiczne plecy i obudowa pozbawiona jakiegokolwiek logotypu. Smartfon może przypaść do gustu fanom nowoczesnych form. Za cenę 699 dolarów (2600 złotych) powinniśmy spodziewać się świetnej specyfikacji. I rzeczywiście - Essential Phone ma ekran o przekątnej 5,7 cala oraz rozdzielczości 2560 x 1312 (505 ppi), który charakteryzuje się nietypowymi proporcjami (19:10). Pod maską znajdziemy ośmiordzeniowy Qualcomm Snapdragon 835, 4 GB RAM-u i 128 GB pamięci wewnętrznej. Co istotne producent nie zamierza instalować w systemie żadnego zbędnego oprogramowania, które od początku obciążałoby smartfon. Jeśli chodzi o multimedia, telefon wyposażony został w podwójny aparat główny o rozdzielczości 13 megapikseli każdy. Podobnie jak w Huawei P10 jeden z nich będzie kolorowy, a drugi monochromatyczny - taka kombinacja ma zapewnić lepszą jakość zdjęć wykonywanych przy słabym oświetleniu. Aparat do selfie dysponuje rozdzielczością 8-megapikseli i nagrywa filmy w rozdzielczości 4K. Na plecach smartfona znajdziemy skaner linii papilarnych i magnetyczne piny, dzięki którym połączymy z urządzeniem dodatkowe akcesoria, na wzór modułów Motoroli. Jednym z pierwszych dodatkowych gadżetów będzie 360-stopniowa kamera. Na pokładzie jest akumulator o pojemności 3040 mAh, Bluetooth 5.0, USB typu C, NFC i LTE. Jedynym rozczarowującym detalem wydaje się być brak 3,5-mm gniazda słuchawkowego, choć to już powoli standard wśród flagowych smartfonów. Essential Phone można zamawiać w USA w czterech kolorach: białym, szarym, czarnym i szmaragdowo-złotym. Nie wiadomo kiedy smartfon trafi do dystrybucji w innych krajach.