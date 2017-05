Google Taimen: Snapdragon 835 i Android O

Jeden z trzech planowanych smartfonów Google, które mają zadebiutować w bieżącym roku to model o kodowej nazwie Google Taimen, przez wiele serwisów ochrzczony też mianem "Pixel 2", jednak obecnie nie wiadomo jaka będzie handlowa nazwa tego produktu. Wpis dotyczący modelu Google Taimen pojawił się kilka dni temu w dostępnej online bazie Geekbench (popularne, wieloplatformowe narzędzie do badania wydajności komputerów i urządzeń mobilnych). Dzięki czemu wiadomo z jakich komponentów zbudowano to urządzenie. Google Taimen ma być wyposażony w ośmiordzeniowy układ SoC Qualcomm Snapdragon 835, któremu w przetwarzaniu danych ma pomagać pamięć RAM o pojemności 4 GB. Oznacza to, że pojemność pamięci RAM w nowym modelu o kodowej nazwie Taimen pozostała niezmieniona w stosunku do zeszłorocznych modeli Google Pixel i Pixel XL. Według danych z bazy Geekbench procesor taktowany jest zegarem o częstotliwości 1,9 GHz, a całe urządzenie pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego Android O. Nie jest do końca jasne, czy Taimen będzie na pewno smartfonem. Wcześniej różne źróła podawały, że Taimen będzie większy od dwóch pozostałych modeli (o kodowych nazwach Muskie i Walleye), które miałyby być bezpośrednimi następcami ubiegłorocznych telefonów Google Pixel i Pixel XL. Według niektórych nieoficjalnych źródeł, Taimen może być tabletem Google. Jak będzie naprawdę? Być może więcej szczegółów na temat planowanych urządzeń pojawi się na zbliżającej się konferencji Google I/O (17-19 maja br.).