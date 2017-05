CHIP LIVE: Zobaczyliśmy HTC U11

10:06 Konstanty Młynarczyk daje znać, że warszawska prezentacja HTC U11 rozpocznie się jednak ...o 11:00. Szczęście, że nie mamy do czynienia z modelem U24. 8:48 Zakończenie show w Tajpej. Ale my w portalu jeszcze będziemy wracali do premiery HTC U11. O 10:00 rozpoczyna się polska prezentacja smartfonu. Na konferencji będzie dziennikarz CHIPa. Opowie Wam o swoich wrażeniach i oceni nowoczesność oraz "flagowość" tego urządzenia. 8:46 Najważniejsze cechy nowego flagowego smartfonu przedstawione podczas prezentacji HTC: - sterowanie urządzeniem przez ściskanie jego brzegów (funkcja Squeeze, konfigurowana w Edge Sense) - 5,5'' ekran z rozdzielczością QHD - procesor Snapdragon 835 - dwóch asystentów głosowych w jednym urządzeniu: Alexa i Google Assistant - wodoszczelność, połączona z możliwością robienia selfie pod wodą - kolory obudowy: (ang.) amazing silver, ice white, brilliant black, solar red i sapphire blue 8:44 HTC U 11 trafi nie pierwsze rynki w przyszłym tygodniu. Dystrybucja ogólnoświatowa na początku czerwca. 8:39 To jest ciekawe. HTC U 11 będzie można obsługiwać, ściskając boki urządzenia. Jest tam kilka sensorów, które da się skonfigurować za pomocą funkcji Edge Sense. 8:28 HTC rozpoczęło od przedstawienia funkcji ułatwiających robienie selfie. Kamera, aparaty fotograficzne i dźwięk mają być jednymi z największych zalet U 11. 8:01 Rozpoczęło się punktualnie. Przedstawiciel HTC mówi o wcześniejszych "zaskakujących" przeciekach. 7:30 Piszemy o spodziewanej specyfikacji i wyglądzie HTC U 11. Start oficjalnej prezentacji o 8:00.