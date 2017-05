HTC U 11 na renderach i wideo!

Dzięki renderom na filmie i zdjęciach możemy już teraz przyjrzeć się HTC U 11 z każdej strony. Smartfon wygląda dość zgrabnie - znajdziemy tu delikatnie zaokrąglone krawędzie i ekran pokryty szkłem 2.5D. Szkoda, że nie udało się lepiej schować aparatu - wystaje on nieznacznie poza obudowę. Zaskoczeniem może być też brak złącza słuchawkowego - HTC postanowił kontynuować trend zapoczątkowany przez Apple. Na spodzie znajdziemy złącze USB typu C, głośnik oraz mikrofon. Fizyczne przyciski znajdziemy jedynie na prawej krawędzi smartfona. Lewa prawdopodobnie wspierała będzie gesty na krawędzi obudowy. Skaner linii papilarnych został wbudowany w przycisk Home. Jeśli chodzi o przekątną ekranu, to według źródeł przecieku powinniśmy liczyć na 5,45-cali. Pozostała specyfikacja przedostała się niedawno do benchmarka i przedstawia się następująco: Qualcomm Snapdragon 835

4GB/6GB RAM

64GB/128 GB pamięci wewnętrznej

12MP kamera główna f/1.7 z UltraPixel

16MP kamera dodatkowa f/2.0

czytnik kart pamięci do 2TB

akumulator 3000 mAh z Quick Charge 3.0

Android 7.1.1. z nakładką HTC Sense 9