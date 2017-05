Dziś premiera HTC U 11

TU W CHIPie NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE O HTC U11 (kliknij). O 8:00 w głównej siedzibie HTC w Tajpej firma pokaże po raz pierwszy oficjalnie swój najnowszy smartfon. Urządzenie będzie miało ekran o przekątnej 5,5 cala, pokryty szkłem Gorilla Glass piątej generacji - z rozdzielczością QHD: 2560 x 1440 pikseli, ppi 534. Sercem obliczeniowym HTC U 11 ma być ośmiordzeniowy SoC Qualcomm Snapdragon 835 (MSM8998), natomiast wysokiej jakości grafikę generuje układ Adreno 540. Smartfon dostanie pamięć RAM o pojemności 4 oraz 6 GB. Przy czym wersja 6-gigabajtowa, według ustaleń CHIPa, ma być dostępna na razie tylko na rynku chińskim (wliczając w to również rodzimy dla HTC Tajwan). Miejsca na dane nie powinno nikomu zabraknąć. HTC U 11 to 64 GB oraz 128 GB stałej pamięci, przy czym, znowu, pojemniejsza edycja trafi tylko na rynek azjatycki. Gdyby ta przestrzeń nie wystarczała przyszłym użytkownikom flagowca, będą mogli powiększyć ją za pomocą kart, nawet 2 TB. Systemem operacyjnym, od którego zacznie się rynkowy żywot nowego smartfonu jest Android 7.1 Nougat. Oczywiście można być pewnym przyszłych aktualizacji do Androida O. Standardowy interfejs systemowy zapewnia doskonale znane użytkownikom HTC rozwiązanie: nakładka Sense UI. W telefonie znajdą się również: akcelerometr, żyroskop, sensor odcisków palców, czujnik zbliżeniowy, obsługa gestów i kompas. Bateria ma mieć pojemność 3000 mAh i obsługiwać opracowaną przez Qualcomm technikę szybkiego ładowania QC3.0. Pod względem możliwości komunikacyjnych nowy HTC U 11 będzie modelem typu Dual SIM (dokładniej Dual Nano-SIM). Telefon zadziała z sieciami 2G (GPRS/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz), 3G (UMTS 850, 900, 1900, 2100 MHz) oraz LTE zgodne z najnowszą specyfikacją (możliwość pobierania danych z teoretycznie maksymalną prędkością do 1 Gbit/s). Na bliższe odległości komunikację umożliwi Bluetooth 4.2 oraz NFC. Kablowy przesył danych oraz zasilanie zapewni interfejs USB C 3.1, a na szybką łączność z sieciami bezprzewodowymi pozwoli obsługa standardu 802.11ac w obu zakresach: 2,4 i 5 GHz. Aparat? Najnowszy HTC U 11 będzie miał tylną kamerę o rodzielczości 12,2 MP (4272 x 2848 pikseli; matryca Sony IMX362 f/1.7), wspomaganą przez dwufunkcyjny flash LED. Ciekawe jest to, że przedni aparat zaproponuje jeszcze większą rozdzielczość: aż 15,8 MP (4872 x 3248 pikseli) - z nieco ciemniejszym obiektywem, ale wciąż bardzo jasnym (f/2.0). Rejestracja wideo będzie możliwa w rozdzielczości 4K przy prędkości 30 fps, ale tylko w przypadku tylnej kamery. Przednia maksymalnie da obraz Full HD (również w 30 fps). Teraz czekamy na potwierdzenie tych danych podczas oficjalnej prezentacji urządzenia w Tajpej. HTC czymś nas zaskoczy? Odpowiedź po 8:00.