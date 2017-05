Huawei Nova 2 - telefon stworzony do selfie

Na obu telefonach zainstalowano Androida 7.0 Nougat z nakładką EMUI 5.1, co jest kolejnym puszczeniem oka do użytkowników produktów spod znaku nadgryzionego jabłuszka. W telefonie znajdziemy między innymi takie bajery jak monitor snu, czy czytnik linii papilarnych. Nie zapomniano też o audiofilach - chiński producent zachwala przestrzenny dźwięk z możliwością jego nagrywania w 3D. Nova 2 i Nova 2 Plus poza ceną różnią się przekątną ekranu (odpowiednio 5 i 5,5 cala) oraz mniejszą ilością pamięci wbudowanej. Tańsza wersja posiada 128GB, droższa - 64GB. Zauważalna jest również różnica w pojemności baterii - odpowiednio 2950 mAh oraz 3340 mAh. Obie wersje natomiast korzystają z szybkiego ładowania oraz 4 GB pamięci RAM. Trochę rozczarowuje słabszy niż się spodziewano procesor - ośmiordzeniowy Kirin 659 zbudowany z ośmiu Cortexów A53 (4x 2,36 GHz + 4x 1,7 GHz). Jeszcze nie wiadomo kiedy smartfony Nova 2 i Nova 2 Plus pojawią się w Polsce. Jednak możemy się ich spodziewać w ofercie polskich operatorów jako atrakcyjnej alternatywy dla dużo droższego Iphone'a 7. W Chinach telefony trafią do sprzedaży 16 czerwca tego roku i mają kosztować według producenta 400 oraz 450 dolarów.