Light Phone - telefon, który "uwolni" Cię od sieci

Gdy Light Phone pozostaje nieaktywny przypomina płaski prostopadłościan z lekko zaokrąglonymi narożnikami. Dotknięcie go powoduje podświetlenie klawiszy numerycznych oraz wyświetlenie zegara. Funkcje telefonu zostały sprowadzone do minimum - urządzenie obsługuje tylko i wyłącznie rozmowy głosowe. W swojej pamięci może zapisać do 9 kontaktów. 150 dolarów. Light Phone jest dostępny w kolorze białym i czarnym. Według twórców, Light Phone może być doskonałym telefonem rezerwowym - takim, który nie rozproszy naszej uwagi przy ważnych okolicznościach i pozwoli odpocząć od sieci czy natłoku informacji. Urządzenie posiada wejście na kartę SIM, zatem jest w pełni samodzielne. Jeśli będziemy chcieli używać tego samego numeru telefonu, co w głównym smartfonie, twórcy oferują taką usługę w cenie 5 dolarów miesięcznie. Funkcja ta jednakże działa wyłącznie na terenie USA. Póki co telefon mogą kupić jedynie Amerykanie. Jego cena została ustalona na poziomie. Light Phone jest dostępny w kolorze białym i czarnym.