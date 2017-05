Najczęściej używanym smartfonem Samsunga jest...

W roku poprzednim najbardziej popularnym smartfonem koreańskiego producenta był Galaxy S5. Dlaczego nie nowszy Galaxy S6? Prawdopodobnie ma to związek z dwuletnim cyklem wymiany smartfonów. Użytkownicy S5 po upływie umów lojalnościowych przeskoczyli od razu do Galaxy S7 czyniąc go w tym roku najbardziej popularną słuchawką Samsunga. Niebagatelne znacznie miała z pewnością także obniżka ceny tego modelu w związku z premierą Galaxy S8. Ciekawe, czy w przyszłym roku to właśnie ten ostatni smartfon wysunie się na prowadzenie...