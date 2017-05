OnePlus 5 będzie miał świetny aparat

DxO to firma, której głównym filarem jest laboratorium zajmujące się testowaniem smartfonów - głównie pod kątem możliwości wyposażonych w nie kamer. Oprócz benchmarka DxO Mark przedsiębiorstwo tworzy też własne oprogramowanie do edytowania cyfrowych zdjęć. Innymi słowy, mamy do czynienia ze specjalistami branży fotograficznej. Nie wiadomo, na czym dokładnie ma polegać udział ekspertów DxO w pracach nad OnePlus 5. Czy zespół będzie odpowiedzialny za tworzenie hardware'u, czy zadba jedynie o oprogramowanie usprawniające pracę aparatu, czy zajmie się "tuningiem", tak jak specjaliści Leici w przypadku Huawei? Kooperacja pozwala jednak mieć nadzieje na to, że jakość kamery nowego OnePlus będzie odpowiednia dla smartfonu z najwyższej półki. Producent nie ujawnił żadnych szczegółów dotyczących specyfikacji, ale przypominamy, że jeden ze sklepów zaoferował już smartfon w przedsprzedaży. Najnowsze przecieki z serwisu Priceraja sugerują, że urządzenie, wzorem nowych iPhone'ów, zostanie pozbawione złącza mini jack. Jedynym fizycznym portem ma być USB typu C.