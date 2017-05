OnePlus 5 w przedsprzedaży

Zaledwie trzy dni temu OnePlus zapowiedział premierę swojego nowego smartfonu, a teraz jeden z chińskich sklepów postanowił zaoferować go w przedsprzedaży. Geekbuying nie pierwszy już raz w podobny sposób wyprzedza oficjalne wejście na rynek oczekiwanego telefonu. Jeśli wierzyć informacjom podanym na stronie sklepu, OnePlus 5 wyposażony będzie w 5,5-calowy ekran o rozdzielczości 2K, ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 2,35 GHz, układ graficzny Ardeno 540, 8GB RAM-u oraz 64 GB pamięci przeznaczonej na dane, z opcją rozszerzenia jej o kolejne 128 GB za pomocą karty microSD. Na wyposażeniu znalazły się także trzy aparaty: tylny z podwójnym obiektywem i matrycą o rozdzielczości 23MP oraz przedni, przeznaczony do selfie oferujący rozdzielczość 16MP. Akumulator o pojemności 4000 mAh ma umożliwić zasilanie telefonu przez 2 do 3 dni w trybie czuwania. Zgodnie z najnowszymi trendami OnePlus 5 nie będzie posiadał złącza mini jack, a jedynie port USB typu C służący zarówno do ładowania, jak i podłączania słuchawek.



Podawane przez sklep wymiary smartfona to 15,27 x 7,47 x 0,70 cm, a jego waga - 156 g. Geekbuying oferuje tylko czarną wersję kolorystyczną. Cena w przedsprzedaży wynosi 449 dolarów i w dniu rynkowego debiutu smartfonu ma wzrosnąć do 621,99 dolarów.