Chiński smartfon z wielką baterią

1,5 roku po oficjalnej premierze K10000 Oukitel zdecydował się wprowadzić na rynek jego nowszą wersję. Model K10000 Pro choć promowany jest hasłem "To be the King", jego specyfikacja techniczna daleka jest od "królewskiej". Podobnie jak u poprzednika, tak i tutaj znajdziemy akumulator o pojemności 10 000 mAh. Według producenta, przy normalnym użytkowaniu smartfon będzie potrafił pracować nawet do 15 dni na jednym ładowaniu, przy czym naładowanie go do pełna zajmie jedynie 3 godziny. Akumulator jest lżejszy od wcześniejszego o 27,5 g. Nazwa "Pro" zobowiązuje i rzeczywiście model, który trafi na rynek w czerwcu, jest bardziej zaawansowany od K10000. Ale wciąż nie są to najlepsze podzespoły. Pod maską Oukitela K10000 Pro znajdziemy ośmiordzeniowy procesor MediaTek MT6750T 1,5 GHz, 3 GB pamięci RAM oraz 32 GB pamięci wewnętrznej. 5,5-calowy wyświetlacz otrzymał wyższą rozdzielczość - Full HD. Nic na razie nie wiadomo o aparacie, ani o cenie urządzenia.