Samsung pracuje już nad Galaxy S9 i S9+

Według źródeł koreańskiego magazynu "The Bell" Samsungi Galaxy S9 i S9+ rozwijane są pod kryptonimem Star i Star 2 (z ang. gwiazda), co brzmi wiarygodnie, biorąc pod uwagę nazwę serii oraz nazwy kodowe poprzedników (Galaxy S8 znany był wcześniej jako Dream - z ang. sen, marzenie). W tym roku producent wyjątkowo szybko, bo niecałe cztery miesiące przed standardowym harmonogramem, rozpoczął prace nad kolejnym flagowym modelem. Nie musi to jednak oznaczać szybszego debiutu nowych urządzeń. Wydaje się bardziej prawdopodobne, że Samsung planuje po prostu wydłużyć okres testów bezpieczeństwa celem uniknięcia podobnej wpadki, jaka miała miejsce w przypadku felernego modelu Galaxy Note 7. Przeciek nie wspomina nic na temat specyfikacji nowych modeli. Sugeruje jedynie, że nie powinniśmy spodziewać się rewolucji w kontekście wyświetlacza - elastyczne ekrany Samsunga nie są jeszcze gotowe do implementacji. Najpewniej urządzenia otrzymają również ekran typu Infinity Screen (gdzie pozbawiony ramki wyświetlacz płynnie przechodzi na krawędzie) znany z Galaxy S8 i S8+, podwójny aparat, którego niestety zabrakło u poprzedników oraz skaner linii papilarnych umieszczony na przednim panelu smartfona. Na razie są to jednak jedynie przypuszczenia.