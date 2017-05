Nokia 9 z Androidem wkrótce wejdzie na scenę

Nowy smartfon fińskiej firmy HDM, która aktualnie jest właścicielem marki Nokia, będzie najprawdopodobniej wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 835, czyli najszybszy obecnie 8-rdzeniowy układ mobilny wykonany w architekturze ARM. Celowo piszemy "najprawdopodobniej", ponieważ tabela z wynikami nie ujawnia dokładnie modelu CPU, ale z widocznego w niej identyfikatora układu można wnosić, iż chodzi właśnie o Snapdragona 835 taktowanego zegarem 1,9 GHz. Równie imponująca jest ilość pamięci RAM, aż 8 GB.

Same wyniki testu wydajności nie zdradzają co prawda parametrów ekranu, jego przekątnej oraz np. możliwości wbudowanej w smartfon kamery, ale dotarliśmy do nieoficjalnych danych ujawnionych przez serwis frandroid.com. Otóż nowa Nokia ma być wyposażona w złącze USB typu C, a także standardowe gniazdo audio jack 3,5 mm. Ekran będzie mieć 5,3 lub 5,27 cala i rozdzielczość QHD. Z tyłu obudowy Nokii mają się znaleźć dwie kamery o rozdzielczości 2 x 13 MP i podwójna dioda LED lampy błyskowej. Według doniesień serwisu wbudowana pamięć na dane ma mieć pojemność 64 GB. A całość będzie obsługiwana przez Androida 7.1.1.

Wprawdzie do poznania pełnej specyfikacji jeszcze daleko, a nieoficjalnie informacje wciąż mają charakter bardziej spekulacji niż pewności, to wygląda na to, że HDM zamierza zaskoczyć świat sprzętem o konfiguracji zbliżonej do najlepszych urządzeń aktualnie dostępnych na rynku. Pozostaje jeszcze pytanie, ile trzeba będzie za to zaskoczenie zapłacić.