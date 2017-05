Telefon i wąż z rubinów - za ponad milion złotych

Vertu SIGNATURE Cobra kosztuje 360 tysięcy dolarów (1,3 miliona złotych). Ale specyfikacja telefonu nie zrobi na was wrażenia. Wyświetlacz TFT (Thin-Film Transistor - tranzystor cienkowarstwowy) o przekątnej 1,9", polifoniczne dzwonki, dostęp do internetu przez WAP i GPRS, brak możliwości pobrania jakiejkolwiek aplikacji. Ale zalety Cobry tkwią gdzie indziej... ...A mianowicie w szczegółach, a konkretnie w obudowie, którą wykonał francuski producent drogiej biżuterii. Boucheron na co dzień projektuje dla rodziny królewskiej. Pokrytą złotem obudowę firma ozdobiła wężem wysadzanym 439 rubinami. Oczy kobry powstały z dwóch szmaragdów. SIGNATURE zostało złożone ręcznie w Wielkiej Brytanii z 388 osobnych części . W sprzedaży jest tylko 8 egzemplarzy urządzenia. Na życzenie klienta producent dostarcza telefon - helikopterem.