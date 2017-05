Tak będzie wyglądał kolejny iPhone

Nowego iPhone'a nie zobaczymy prawdopodobnie we wrześniu, więc minie jeszcze sporo czasu, zanim będziemy mogli skonfrontować zaprezentowane rendery z rzeczywistym wyglądem smartfony. Niemniej trójwymiarowe wizualizacje modelu 8 lub 7s (nazwy wciąż nie ustalono) wyglądają przekonująco. Na pierwszy rzut oka widać konsekwentne nawiązania do poprzednich modeli. Narożniki przyszłego iPhone'a również będą delikatnie zaokrąglone. Nowością jest pokrycie przodu i tyłu obudowy szkłem, co pozwolić ma na zastosowanie technologii bezprzewodowego ładowania. W szkle umieszczony zostanie także przycisk Home. Na renderach widzimy, że tylny aparat, wyposażony w podwójny obiektyw, zostanie umieszczony w innej niż zwykle orientacji, czyli tym razem: pionowej. Moduł fotograficzny z wbudowaną lampą błyskową wystaje poza krawędź obudowy. Przedni aparat z kolei po raz pierwszy dostanie podwójny obiektyw, z czego powinni ucieszyć się miłośnicy selfie. Jeśli chodzi o wymiary, źródło redakcji Engadget podaje dwie wartości. Mniejszy model otrzyma ekran o przekątnej równej 5'', natomiast większy ma mieć 5,8''. Według danych CAD (computer aided design) iPhone 8 lub 7s będzie nieco wyższy, szerszy i grubszy od modelu 7.