Wiemy kiedy OnePlus 5 pojawi się na rynku!

Zgodnie z wcześniejszymi przeciekami kolejny flagowiec producenta będzie nosił nazwę OnePlus 5. W Chinach cyfra cztery kojarzona jest ze śmiercią, dlatego firma przeskoczy nomenklaturę o jedną pozycję. Z drugiej jednak strony będzie to piąty smartfon producenta, więc pod tym względem nazwa będzie nawet adekwatna. OnePlus 5 zadebiutować ma na rynku jeszcze tego lata. Choć firma nie ujawniła oficjalnie dodatkowych informacji, to według plotek powinniśmy spodziewać się 6GB RAM-u, Snapdragona 835 i 5,5-calowego ekranu Full HD. Na razie nie brzmi to jakoś spektakularnie, ale OnePlus nie byłby sobą, gdyby nie chował czegoś w zanadrzu...