Smartfon OnePlus 5 już za dwa tygodnie

Chiński producent zapowiadał , że jego najnowsze urządzenie pojawi się w sprzedaży latem. Serwis AndroidPolice wskazuje na datę 20 czerwca. Jest też nowy render pokazujący przód i tył smartfonu. Na tych grafikach OnePlus 5 wygląda inaczej niż dotąd , zwłaszcza jeśli chodzi o umiejscowienie podwójnego aparatu. Producent nie zdradził jeszcze specyfikacji smartfonu. Jednak według sklepu Geekbuying - który uruchomił już przedsprzedaż - powinniśmy spodziewać się 5,5-calowego ekranu o rozdzielczości 2K i 8-rdzeniowego procesora Snapdragon 835 o częstotliwości taktowania 2,35 GHz. OnePlus 5 ma mieć 8 GB pamięci operacyjnej i 64 GB pamięci wewnętrznej z opcją rozszerzenia do 128 GB. Na pokładzie znajdzie się również podwójny, tylny aparat o rozdzielczości 23 MP i przedni 16 MP do selfie. Nad optyką czuwa firma DxO. Smartfon zostanie prawdopodobnie pozbawiony złącza mini jack. Chińska firma OnePlus wystartowała w kwietniu 2014 roku i od samego początku wyróżniała się niezwykle skutecznym szeptanym marketingiem. Smartfonu nie można było kupić w żadnym sklepie z elektroniką - tylko przez internet, po okazaniu specjalnego zaproszenia. Pierwsze urządzenie oferowało mocną specyfikację w atrakcyjnej cenie, przez co zyskało przydomek "pogromcy smartfonów".