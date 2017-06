Szybsze i bezpieczniejsze ładowanie smartfonów

Qualcomm ogłosił kolejną generację swojego standardu szybkiego ładowania urządzeń mobilnych o nazwie Quick Charge 4+. Zgodnie z zapewnieniami producenta, nowy standard ma przynieść o 15 proc. szybsze ładowanie niż w przypadku ogłoszonego zaledwie przed sześcioma miesiącami standardu Quick Charge 4. Kolejne zalety nowego rozwiązania to ładowanie o 30 proc. bardziej efektywne niż w przypadku sprzętu zgodnego ze starszym standardem i niższa o ok. 3 st Celsjusza temperatura podłączonego urządzenia. Skąd takie wartości? To rezultaty uzyskane w wyniku wewnętrznych testów firmy Qualcomm, w których akumulator o pojemności 2750 mAh ładowano z maksymalną mocą przy założeniu limitu termicznego na poziomie 40°C. Dotychczas zmiana standardu wiązała się z koniecznością zmiany chipsetu przez producent smartfonów. Np. zgodne ze standardem Quick Charge 4 są wyłącznie urządzenia mobilne z chipsetem Snapdragon 835. W przypadku Quick Charge 4+ jest inaczej, gdyż w tym przypadku chipset pozostaje ten sam, czyli Snapdragon 835. Niestety, nie wystarczy tylko aktualizacja oprogramowania urządzenia mobilnego, aby dopasować zasilania do wymogów najnowszego standardu. Konieczne są również pewne modyfikacje sprzętowe. Jakkolwiek możliwość szybszego ładowania sprzętu mobilnego, z lepszą efektywnością i niższą temperaturą podczas tego procesu brzmi obiecująco, to jedynym smartfonem oficjalnie zgodnym z Quick Charge 4+ jest zaprezentowany zaledwie wczoraj przez chińską firmę ZTE imponujący bezramkowy model Nubia Z17 ze Snapdragonem 835 i aż 8 GB pamięci RAM. Urządzenie ma się pojawić w sprzedaży od lipca br. Kiedy będą kolejne modele? Nie wiadomo. Rodzi się też pytanie, czy do czasu aż producenci będą gotowi na wdrożenie Quick Charge 4+ inżynierowie Qualcomm nie opracują kolejnej generacji swojego standardu zasilania.