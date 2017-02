Qualcomm prezentuje swój superszybki modem LTE

Qualcomm nie spoczął na laurach i już szykuje następcę dla modemu X16. Będzie to Snapdragon X20 cat 19, który zaoferuje prędkości pobierania rzędu 1,2 Gb/s. Prędkość wysyłania pozostanie na poziomie X16 cat 13, a więc 150 Mb/s. Nowy modem to też obsługa „nowych standardów LTE, konfiguracji 4x4 MIMO i większej liczby strumienie LTE. Zmieniono też agregację operatora z 4x20 MHz do 5x20 MHz. X20 zbudowany jest w 10-nanometrowym procesie technologicznym FinFET. Na razie nie wiadomo kiedy trafi na rynek, ale zgadujemy, że na początku przyszłego roku.