Pierwsza klawiatura, która łączy się z Internetem

Podczas pracy przy komputerze często rozpraszają nas liczne powiadomienia - przypomnienia o terminach projektów, urodzinach znajomych itp. Das Keyboard wpadł na pomysł, jak rozwiązać ten problem. Co ciekawe nie zaimplementował w klawiaturze 5Q żadnego ekraniku czy panelu wyświetlającego informacje. Zamiast tego wykorzystał kolorowe diody LED w klawiszach. Klawiatura podłączona jest cały czas do sieci. Z pomocą dedykowanego oprogramowania użytkownik sam tworzy odpowiednie notyfikacje, a następnie przypisuje im określony efekt. Przykładowo gdy termin oddania projektu będzie już blisko, sekcja numeryczna może zmieniać kolor lub mrugać z coraz większą intensywnością. API jest otwarte więc każdy może stworzyć własne skróty czy makra. Ostatnią zaletą urządzenia są najnowsze, mechaniczne przełączniki Gamma-Zulu o żywotności 100 milionów kliknięć i skoku do aktywacji wynoszącym 1,5 mm. Das Keybarod 5Q można już zamawiać w przedsprzedaży w cenie 229 dolarów.