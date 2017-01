MK850 Performance: nowy bezprzewodowy zestaw od Logitech

„W pracy za biurkiem wygoda ma kluczowe znaczenie” – powiedział Art O Gnimh, global director kategorii klawiatur w firmie Logitech. „Gdy w komfortowych warunkach poszukujemy informacji, tworzymy teksty czy komunikujemy się z klientami – nasza produktywność wzrasta. Zestaw MK850 Performance pozwala na wygodne pisanie i swobodne przełączanie się między kilkoma urządzeniami, bez utraty cennego czasu” – dodał Art O Gnimh. Zestaw MK850 składa się z klawiatury z częścią numeryczną oraz wyprofilowanymi klawiszami które ułatwiają szybkie pisanie. Konstrukcja klawiatury została delikatnie zaokrąglona i zakończona podpórką z miękkiego materiału, tak aby podczas pisania dłonie znajdowały się w komfortowej pozycji. Regulowane nóżki pozwalają na ustawienie urządzenia pod różnymi kątami. Mysz znajdująca się w zestawie również została dostosowana do kształtu dłoni, a tryb swobodnego kółka przewijania zwiększa komfort przeglądania dokumentów oraz stron internetowych. W zestawie MK850 Logitech pierwszy raz zastosował rozwiązanie DuoLink dostępne w oprogramowaniu Logitech Options. Dzięki niemu MK850 zyskuje zupełnie nowy zestaw funkcji umożliwiających współpracę między klawiaturą i myszą. Za pomocą DuoLink można przyporządkować do poszczególnych przycisków myszy określone reakcje i gesty, które aktywują się po naciśnięciu klawisza Fn na klawiaturze. Oprogramowanie pozwala między innymi na przenoszenie się pomiędzy pulpitami oraz podgląd funkcji Task View czy Mission Control poprzez odpowiedni ruch myszą. Dodatkowo możliwe jest zaprogramowanie kółka przewijania, tak aby podczas słuchania muzyki jego naciśniecie włączało lub zatrzymywało utwór, a poruszanie na boki zmieniało piosenkę. Zestaw został wyposażony w technologię Easy-Switch, która umożliwia przełączanie się pomiędzy trzema połączonymi z nim urządzeniami za jednym kliknięciem. Klawiatura MK850 posiada układ klawiszy dopasowany do różnych systemów operacyjnych. Dzięki temu praca na urządzeniach z systemami Windows, Mac, Chrome, Android czy iOS jest intuicyjna i komfortowa. Dodatkowo zestaw może łączyć się zarówno z komputerem, telefonem, jak i tabletem za pomocą nadajnika Logitech Unifying oraz w technologii Bluetooth. Cena i dostępność Zestaw Logitech MK850 Performance Wireless Keyboard and Mouse Combo jest od dziś dostępny w sprzedaży na stronie logitech.com, w sugerowanej cenie detalicznej 519 zł.