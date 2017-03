Magic Calendar - piękny kalendarz z e-papieru

Magic Calendar to projekt zespołu Kosho Tsuboi Design pod kierownictwem Hiroshisho Tsuboi. Projektanci opracowali go w ramach programu Android Experiments prowadzonego przez Google. Urządzenie wygląda jak tradycyjny kalendarz ścienny w formacie A3 (w planach są także inne rozmiary - w tym kalendarz biurkowy), ale zamiast zwykłych kartek papieru, znajdziemy tu wyświetlacz z technologią e-ink. Niestety wyświetlaczy o takiej jakości jak zaprezentowano w powyższym wideo jeszcze nie ma, ale gdy tylko takowe powstaną, zespół Tsuboi chce wykorzystać je do realizacji swojego pomysłu. Idea robi bardzo dobre wrażenie. Kalendarz zintegrowany jest nie tylko z google'owskim kalendarzem, ale także będzie mógł być powiązany z innymi aplikacjami na Androidzie. Stąd sposób prezentacji treści na ekranie będzie zależał od samego użytkownika. Jednym spodoba się tradycyjny kalendarz, inni będą zainteresowani formą stylizowaną na samoprzylepne karteczki lub na format tabelki czy wykresu. Pozostaje tylko trzymać kciuki, by technologia e-papieru wkrótce rozwinęła się do poziomu umożliwiającego realizację tego projektu.