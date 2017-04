Razer Lancehead ma być „najbardziej zaawansowana na świecie”

«» Bezprzewodowy Razer Lancehead korzysta z opracowanej w laboratoriach Razera technologii AFT (Adaptive Frequency Technology), z najdokładniejszego na świecie sensora optycznego oraz z hybrydowej pamięci w urządzeniu i w chmurze. Mysz otrzymała również całkowicie nową formę, a jej bryłę zaprojektowano tak, aby zapewnić pełen komfort zarówno praworęcznym jak i leworęcznym użytkownikom. Zastosowana w urządzeniu bezprzewodowa technologia AFT (Adaptive Frequency Technology) ma gwarantować stabilność połączenia na najwyższym poziomie, nie tylko poprzez zapewnienie optymalnego przepływu danych między myszą a systemem użytkownika, ale także dzięki pracy w zawsze najsilniejszych, pozbawionych zakłóceń częstotliwościach w paśmie 2,4 GHz. Laserowy sensor optyczny 5G zastosowany w Razer Lancehead gwarantuje realną rozdzielczość pracy 16 000 DPI, szybkość śledzenia 210 cali na sekundę (IPS) i przyspieszenie 5G. Myszka to pierwsze urządzenie Razera, które będzie współpracować z nadchodzącym oprogramowaniem Razer Synapse Pro (w wersji beta). Oprócz pełnego wsparcia dotychczasowego Razer Synapse, nabywcy Razer Lancehead powinni spodziewać się zaproszenia do udziału w testach beta Razer Synapse Pro. Dostarczana wraz z oprogramowaniem uniwersalna aplikacja konfiguracyjna, dzięki nowej, hybrydowej funkcjonalności przechowywania danych, pozwoli na zapis własnych ustawień bezpośrednio w zintegrowanej pamięci urządzenia, a także ich synchronizację z chmurą. Gracz może więc skorzystać ze swoich zapisanych profili na każdym używanym komputerze, nawet jeśli zabraknie łączności z Internetem. Razer Lancehead wyposażono także w mechaniczne przyciski myszy opracowane i produkowane we współpracy z firmą Omron. Przełączniki gwarantują trwałość nawet do 50 milionów kliknięć. Zostały one specjalnie zoptymalizowane do działania w grach m.in. dzięki odpowiednio dopracowanemu czasowi reakcji oraz latencji na bardzo niskim poziomie. Dodatkowo, umieszczone na myszy dwa klawisze DPI pozwalają na szybkie dopasowanie rozdzielczości myszki nawet w samym środku zażartej walki. Do sprzedaży trafiła również przewodowa wersja urządzenia - Razer Lancehead Tournament Edition. Podobnie jak jej bezprzewodowy odpowiednik myszka może się pochwalić mechanicznymi przełącznikami, hybrydowym układem pamięci oraz dostępem do Razer Synapse Pro (Beta). Razer Lancehead Tournament Edition wyposażono w e-sportowy sensor optyczny z realną rozdzielczością 16 000 DPI i prędkością śledzenia 450 cali na sekundę (IPS). Obie myszy dołączają do linii produktów Razer Chroma, która zawiera duży wybór myszy, podkładek, klawiatur, słuchawek, a także laptopów z technologią podświetleń Razer Chroma. Co za tym idzie, każdą z myszy Razer Lacehead można spersonalizować korzystając z palety 16,8 milionów kolorów oraz rozmaitych efektów świetlnych i zintegrowanych z grami podświetleń kontekstowych.