Jedna myszka, trzy chwyty

Glaive RGB została wyposażona w trzy rodzaje wymiennych chwytów: o gładkich, kanciastych konturach, gumowanym, pionowym boku oraz szerokiej, gumowanej podstawce z miejscem na kciuk. Każda z części posiada magnesy, dzięki którym gracz może szybko przyczepić ją do boku myszy, zmieniając tym samym rodzaj stosowanego chwytu (palm, claw lub fingertip grip). Należy pamiętać jednak, że wymienny jest tylko lewy bok myszy, zatem to produkt wyłącznie do osób praworęcznych. Dowolnie konfigurować możemy za to trzy strefy podświetlenia RGB oraz sześć przycisków. Wszystkie ustawienia przechowywane są w pamięci myszy, co pozwala na rozgrywkę bez potrzeby ponownej instalacji oprogramowania w przypadku ewentualnej zmiany komputera. Glaive RGB została ponadto wyposażona w jeden z najnowszych sensorów optycznych PixArta - PMW3367, który pozwala graczom na uzyskanie DPI w rozdzielczości od 100 do 16 000. Nie brakuje tu także przełączników OMRON o żywotności do 50 milionów kliknięć. Cena myszy: 79,99 EU.