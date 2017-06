Komputer rozmiarów karty kredytowej

Intel Compute Card to komputer o wielkości przedstawionej na powyższej ilustracji. Urządzenie mimo grubości zaledwie 5 mm ma wszystkie niezbędne podzespoły, które czynią zeń pełnoprawny komputer. Jest w nim procesor, pamięć, nośnik danych oraz układy odpowiedzialne za bezprzewodową komunikację zgodną ze standardami 802.11ac i Bluetooth 4.2. Na targach Computex Intel przedstawił cztery modele tego typu urządzeń. Najsilniejszą konfiguracją sprzętową charakteryzuje się model Intel Compute Card CD1IV128MK. Znajdziemy w nim procesor Intel Core siódmej generacji (układ Intel Core i5-7Y57), 4 GB pamięci RAM DDR3, 128-gigabajtowy nośnik SSD oraz układ Intel Wireless-AC 8265 (2x2 802.11ac i Bluetooth 4.2). Nieco słabszy jest CD1M3128MK. W tym przypadku sercem obliczeniowym jest układ Intel Core m3-7Y30, pozostałe parametry (pamięć, SSD oraz interfejsy bezprzewodowe) pozostają te same co w najlepiej wyposażonym komputerze z serii. Kolejne dwa modele, czyli CD1P64GK oraz CD1C64GK są zdecydowanie inne. Pierwszy z nich ma na pokładzie CPU Intel Pentium N4200, drugi: Intel Celeron N3450 (najwolniejszy z całej czwórki urządzeń). Pamięć pozostawiono nie zmienioną (4 GB DDR3), ale przestrzeń na dane jest o połowę mniejsza. Oba urządzenia Intel Compute Card z procesorami Pentium i Celeron wyposażono w kartę eMMC o pojemności 64 GB zamiast nośnika SSD, a także układ Intel Wireless-AC 7265 odpowiedzialny za komunikację bezprzewodową. Do tej pory najmniejszym komputerem Intela był mieszący się w obudowie niewiele większej od typowego pendrive'a Compute Stick, który okazał się doskonałym urządzeniem dla mniej wymagających użytkowników, oraz sposobem na dodanie funkcji "smart" do każdego telewizora. Do jakich celów może przydać się tak mały komputer? Otóż został on zaprojektowany z myślą o inteligentnych urządzeniach działających w ramach internetu rzeczy. Compute Card może być łatwo wymienialnym i łatwo programowalnym sercem telewizora, inteligentnej lodówki, albo interaktywnego kiosku. Jak to sobie dokładnie wyobraża Intel możecie zobaczyć na powyższym filmie. O pomyśle Intela opowiada marketing manager Bruce Patterson, odpowiedzialny m.in. właśnie za Intel Compute Card.